Cristian Castro lo hace de nuevo y deja plantada a Paola Rojas en entrevista

Ciudad de México.- Cristian Castro nuevamente entró en polémica, luego de que se informó que participaría como invitado especial en el noticiero, Al aire con Paola Rojas, pero que acabó por no ir, dejando plantada a la conductora y a la producción.

Paola Rojas señaló, que esto era una grave falta de respeto para su equipo de trabajo, pero aún más para la audiencia que esperaba saber del nuevo material discográfico del artista.

Según comentó la conductora, el cantante había pactado asistir al programa para una entrevista donde promoción de su nueva música hace una semana, pero este nunca se presentó, por lo que le dieron una segunda oportunidad y también falló.

Antes de la pausa le anunciamos que íbamos a tener con nosotros a Cristian Castro. Me apena muchísimo, pero no va a ser así. Ya una ocasión anterior habíamos acordado una entrevista, una conversación, para presentarles su nuevo material y no se despertó y nos dejó plantados...", dijo Paola.