Cynthia Urías enamora en Televisa al aparecer como jovencita en 'Cuéntamelo Ya'

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles, la guapa conductora de Televisa en el programa de Cuéntamelo Ya, logró encantar a todos y cada uno de los usuarios de Internet con lo maravillosa que luce.

Cynthia Urías recurrió a su cuenta de Instagram para presumir el infartante outfit con el cual logró enamorar a todos en el foro y la audiencia, pero también logró hacerlo al aparecer con una enorme serie de fotografías en redes sociales.

Te puede interesar: Marcelia, hija de Joan Sebastian, hace suspirar hasta a Maribel Guardia

Hoy es de esos días en que me gusto mucho, me gusto a mí misma, he aprendido hacerlo y se los comparto porque sí se puede y se vale”, destacó en el post.