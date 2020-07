¡Duro golpe! Confirman cuándo saldría Gustavo Adolfo de famoso programa de Imagen TV

View this post on Instagram

Hace un au00f1o en su rancho en Guadalajara, mi amigo @_vicentefdez me hizo favor de recibirme y darme una polu00e9mica entrevista que incendio y escandalizu00f3 a medio mundo. A un au00f1o lo u00fanico que puedo decirles es que a Chente lo quiero, admiro y respeto mucho mu00e1s que antes.