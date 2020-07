Emilio Osorio se quiere quedar en 'Guerreros 2020': "La adrenalina es parte de mí"

Ciudad de México.- Emilio Osorio aseguró que le gustaría seguir participando en el reality de Televisa Guerreros 2020, luego de que fue invitado del equipo Leones en la transmisión de este miércoles.

Momentos previos a la emisión de esta noche, el joven actor tuvo un encuentro con medios en el que afirmó que le había encantado la experiencia de prepararse para concursar en los retos físicos, ya que le adrenalina es parte importante de su vida y realmente percibió un buen ambiente en el foro del programa.

Creo que encontré mi nueva casa favorita, le dije a mi jefe, si yo pudiera me quedaría aquí así siempre, neta me quedaría al programa todo el tiempo, porque aparte de que, digo, obviamente la vibra que me han enseñado hasta ahorita es súper buena, y se ve que se llevan bien y todo está 'cool', pues obviamente la adrenalina es súper parte de mí, estoy bien emocionado", expuso a los reporteros.