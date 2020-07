En Televisa, Juan Osorio revela que su hijo Emilio le confesó que era gay: "Fui al psicólogo"

Ciudad de México.- Una nueva emisión de Montse &Joe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andreade dio de qué hablar por las confesiones de sus invitados.

El programa de este martes tuvo como invitados al productor de Televisa, Juan Osorio y su hijo, Emilio Osorio, quien fue fruto de la relación que tuvo con Niurka Marcos.

Montserrat le preguntó a Emilio que si le contaba todo a sus papás o si se guardaba cosas para él, a lo que el actor respondió: "Todo se los cuento, toda pregunta que me hacen, la neta, hay cosas que les cuento porque voy a hacer algo y les pido que no me cuenten, yo quiero ver qué onda".

Referente al tema de la intimidad, Emlio reveló que tampoco quiso que sus padres le contaran de sus experiencias y que él lo descubrió por si solo pero con la información de por medio, donde también su hermano lo apoyó.

Juan Osorio contó por primera vez que cuando su hijo era pequeño cuando empezó a trabajar y que una vez cuando grababan Mi corazón no es tuyo, él pensaba algo del menor en ese entonces, referente a sus prefrencias:

Él era muy educadito, demasiado educadito y yo estaba en un conflicto tremendo porque como papá empiezas a visualizar si va a ser de un sexo o del otro, yo estaba convencido que iba a ser gay. Fui a un psicólogo para saber cómo acercarme a él, yo no quiero que me rechace como papá".

La inquietud del productor hizo que hablara directamente con su hijo cuando tenía 11 años: "Un día llego al camerino, estaba su coreógrafo con él, entré sin avisar, lo senté en una silla y hablé con él, Emilio bien serio pero me dijo 'papá que bueno que lo vamos a hablar, sí te voy a decir la verdad, sí soy gay".

Me quedé frío, frío, pero le dije va, yo te apoyo, pero que se empieza a reír y me da un abrazo y me dice 'el día que yo tenga alguna duda te la voy a preguntar a ti, quédate tranquilo".

Fuente: Unicable