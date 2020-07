Érika Buenfil enamora a fans al demostrar porque es la 'Reina del TikTok' con este video

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, con otro increíble video para su cuenta de TikTok ha enamorado aún más a sus millones de seguidores en Instagram, señalando que sin duda por eso y más era considerada como la 'Reina del TikTok'.

Buenfil se grabó mientras se alistaba para salir de casa y dirigirse al super por los alimentos, pero mientras lo hacía señalaba que no tenía caso tener una pareja que no la llevará a comer esquites después del cine o que no fuera a sus reuniones familiares.

Érika mencionaba una acción de manera negativa y la concluía con un "Pues pa'que", haciendo alusión que si no se hacia eso no valía la pena una relación, lo que maravilló a sus fans y le señalaron que sus videos eran lo que le alegraban el día y otros aplaudieron su actuación asegurando que siempre sería la mejor y única reina de la red social.

Fuente: Instagram @erikabuenfil50