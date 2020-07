Esposo de Grettell Valdez envía carta a 'Ventaneando' tras filtrar su situación legal en Suiza

Ciudad de México.- Leo Clerc, el esposo de actriz Grettel Valdez, envió una carta a Ventaneando, luego de enterarse de que filtraron su situación legal en Suiza, por la cual no ha podido venir a México.

En la carta, el contador señala que actualmente se encuentra en su casa al lado de su madre y extrañando a su esposa, al admitir que tiene problemas legales, los cuales está tratando en libertad.

En efecto, me encuentro en Suiza extrañando a mi esposa, estoy en mi casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles entre la enfermedad de mi madre y no poder ver a mi esposa, hace 10 años cometí un error del cual me arrepiento", dijo.