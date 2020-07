Este galán triunfó en 'Pasión de Gavilanes', engalanó Televisa y acabó en la ruina

View this post on Instagram

..y cuenta la leyenda que un buen dia Juan Reyes andaba de celebracion y pasaba por el lugar donde perdio algo que apreciou0301 mucho , y con la humildad y el sentimiento que lo caracterizaba se detuvo,y descalzo fue y le rindio tributo a su querida camioneta . . . Gracias a toda mi gente por su carinu0303o. Gracias Colombia por tu preferencia cada noche por @caracoltv