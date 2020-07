Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este miércoles 29 de julio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este miércoles 29 de julio de 2020.

Aries

No comience esa aventura, no le interesa. Dispone de dinero suficiente para permitirse alguna inversión. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Problemillas con su estado de salud.

Tauro

Comparta sus problemas con su pareja. Los ahorros hacen su situación más desahogada. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Por fin tendrá una jornada relajada.

Géminis

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Procure tener una dieta equilibrada y duradera.

Cáncer

Hoy se van a arreglar sus problemas sentimentales. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. El nerviosismo dominará su conducta.

Leo

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

Virgo

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Buen momento para invertir. No dé importancia a asuntos triviales en su trabajo. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

Libra

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Los acuerdos laborales serán muy positivos. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Escorpio

Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo. Planifique su trabajo y logrará buenos resultados. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

Sagitario

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Los agobios con el dinero desaparecen. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Capricornio

Intente estar más con su familia. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Su potencial físico y mental está en alza.

Acuario

Sus hijos le necesitan, pero no olvide mimar a su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Intente ser más minucioso con su trabajo. Procure distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

Piscis

Actúe con más tacto al tratar con un familiar mayor. Estudie a fondo esa nueva inversión. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Intente hallar ese equilibrio que tanto necesita.