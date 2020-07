Exactriz de Televisa rompe en llanto al recordar cómo su madre perdió la batalla contra el cáncer

Ciudad de México.- La actriz, Francesca Guillén, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, recordó el amargo momento que vivió tras la muerte de su madre a causa del cáncer que padecía.

En su relato señala que aún no puede creer que ella ya no está, pues siempre fue una persona muy fuerte que no se dejaba derrotar, a tal grado de que pensó que se moriría primero que su mamá.

Pues viene y va la sensación, por momento tengo muy resuelto y bien asimilado y de momento me siento sensible", dijo.

Tras lo ocurrido señala que ya había comenzado a ir a terapia, sin embargo la crisis sanitaria detuvo su tratamiento, pero se encuentra en espera de que el tiempo le ayude a salir adelante.

Cabe mencionar que ella actualmente se siente muy vulnerable, luego de que informara que fue víctima de una estafa en la cual se fueron todos sus ahorros, algo que la ha mantenido en cierta forma triste.

Fuente: De Primera Mano