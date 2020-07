Famoso galán de telenovelas que actuó en Televisa se postula para alcalde de ciudad de Florida

Florida, Estados Unidos.- Víctor Cámara, popular actor venezolano que se consolidó como todo un galán de telenovelas en los 80 y 90, recientemente lanzó su campaña como candidato a la alcaldía de la ciudad Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida.

El protagonista del famoso melodrama Topacio, una adaptación de Esmeralda, informó sobre su iniciativa política a través de sus redes sociales, además de abrir una segunda cuenta de Instagram donde los ciudadanos de Doral pueden conocer sus objetivos y plan de Gobierno.

Después de anunciar su postulación a la alcaldía, el actor grabó un video para agradecer el gran apoyo que recibió de sus fieles seguidores en este nuevo camino que toma.

En una entrevista que realizó en el día en el que informó de su campaña, Víctor Cámara explicó que él siempre ha buscado desempeñarse como servidor público y se ha involucrado en la vida política del estado de Florida.

Todo el mundo me conoce como actor, 40 años o más haciendo televisión, radio, teatro y cine, pero la gente no entiende también que la función de un artista es ser un servidor público, aunque yo en el campo de la política he sido un servidor público también, he seguido las elecciones de este país, sobre todo en este estado de la Florida", externó.