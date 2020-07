Inés Gómez Mont celebra su cumpleaños número 37 de esta increíble manera

View this post on Instagram

Asu00ed llego a mis 37!!!! Feliz y agradecida, no puedo pedirle mu00e1s a Dios, a la Virgen y a la vida!!! Aquu00ed estoy cumpliendo un au00f1o mu00e1s eternamente agradecida!!! PD. En mi letrero se equivocaron pusieron 37 pero en realidad son 15!!!!!ud83eudd23 Gracias a todos por decorarme y festejarme. Gracias amor, a mis pulgas, Clau y Pita los amo u2764ufe0f