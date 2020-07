José Ron rompe el silencio y pone fin a los rumores sobre sus rupturas: "No me gusta andar hablando"

Ciudad de México.- El galán de las telenovelas, José Ron de38 años, decidió romper el silencio y cesar los rumores que corren acerca de su vida personal y privada, pues estos han ido en aumento tras su ruptura con la bella actriz Jessica Díaz, con quien sostuvo una fugaz relación de 5 meses.

El protagonista de la telenovela Te doy la vida, se encuentra enfocado en su nueva faceta como músico pues pertenece a una banda y toca la batería, así mismo, dejó en claro que los chismes y rumores son algo que no le quitan el sueño y lo tienen sin cuidado, así lo comentó en una entrevista en el programa de El Gordo y la Flaca.

No sé mucho de chismes, no me gusta nadar hablando ni nada por el estilo, simplemente yo creo que con esas cosas no me engancho, no ando como con esa energía, no me dejo llevar por lo que diga la gente", comentó el actor.