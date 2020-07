¿Más pleito? Daniela Luján revela todo sobre su rivalidad con Belinda en Televisa

View this post on Instagram

Quien fue tu favorita ud83dudc9bud83dudc9bDaniela comenta u2764ufe0f Belinda comenta ud83dudc9c u2728u2728u2728u2728u2728u2728u2728u2728u2728u2728u2728 Para mu00ed ambas isieron un gran trabajo Ami me encanto como lo isieron las dos ya que cada una le daba un toque esencial a la telenovela yo soyud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5 #teamdanielalujan y #teambelinda Las admiro a las dos son grandes personas y grandes artistas @lalujans @belindapop ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9eud83dudc9e u2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0fu2763ufe0f #complicesalrescate #eldiariodedaniela #amigosxsiempre #aventuraseneltiempo #belinda #danielalujan #sol #luna #luzclarita #primeramoramilporhora ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96