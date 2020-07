"Mejor solo que mal acompañado": Tras ruptura, Vadhir Derbez se confiesa sobre su vida amorosa

Ciudad de México.- Vadhir Derbez reiteró que está soltero desde hace alrededor de un mes y describió las cualidades de la que sería su chica ideal, revelaciones que hizo a petición de sus fans en un reciente video para su canal de YouTube.

El joven actor respondió a 50 preguntas que fueron del interés de sus seguidores, dinámica en la que su vida amorosa fue un tema recurrente.

En primera instancia, el hijo de Eugenio Derbez reveló que ha tenido siete novias en toda su vida, asegurando que fueron relaciones muy formales. Asimismo, el también cantante recordó que vivió una incómoda experiencia cuando un oficial de Policía lo descubrió "en media acción" al encontrarse con una novia en un auto, destacando que fue de lo más vergonzoso porque el agente lo reconoció.

Vadhir también aseguró que, en temas del amor, no se fija en que una mujer sea del medio artístico o no, sino "en la química, que me guste, que me atraiga, que esté guapa y ya con eso". Además, dijo que lo que más le atrae de una mujer es su personalidad y el hecho de que pueda admirarla, no sin destacar algunos rasgos físicos que le llaman la atención de una chica.

El actor expuso en el video que le gustaría tener máximo tres hijos en un futuro y que sí le interesaría llegar al altar, ya que su concepto del matrimonio ha cambiado con el tiempo.

Antes yo no creía mucho en el matrimonio y después, ya que la gente alrededor de mí se empezó a casar y empezaron como a tener eso un poquito más real y más cerca de mí, empecé a creer mucho más en todo eso, así que sí se me antoja en algún momento casarme", dijo.

Al recibir una íntima pregunta, el actor aparentemente reveló que fue hace alrededor de un mes cuando atravesó por una ruptura amorosa. Como se ha de recordar, a finales de junio el intérprete expuso en un 'live' que le habían roto el corazón, lo cual fue una gran polémica porque los fans pronto comenzaron a buscar culpables.

Vadhir también se refirió a su reciente separación cuando una seguidora le preguntó por qué no tiene novia si Eugenio Derbez asegura que él es un gran "ligador".

No pues, acabo de terminar una relación, así que ya veremos, pero mira, mejor solo que mal acompañado", externó.

El actor también confesó que se llegó a tener algo con una mujer al menos 10 años mayor que él, sin embargo, el romance no prosperó. Finalmente, Vadhir reveló que vivió una peculiar experiencia al salir con una mujer que ya era mamá, ya que cuando conoció al hijo de esta el menor comenzó a llamarlo papá.

Fuente: YouTube/Vadhir Derbez