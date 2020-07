Memo Ochoa causa polémica en redes tras criticar a Luisito Comunica: "No le echa ganas a su pelo"

Ciudad de México.- El portero del Club América, Memo Ochoa, causó revuelo y polémica en redes sociales tras criticar al famoso youtuber Luisito Comunica, pues constantemente son comparados por su peculiar cabellera, por ello, decidió hablar dele tema.

A través de un transmisión de streaming durante el juego de War Zone, el portero respondió a constantes comparaciones entre él y el volgger, por ello, decidió relatar una divertida anécdota donde dijo que al principio que escuchaba las comparaciones no sabía quien era Luisito, una vez que se dio cuenta pensó que no le echa ganas a su pelo ni a su físico.

Digo, no me chin..., yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo", añadió el portero de la América.