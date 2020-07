"No esperaba hacerlo público, pero así fue": Tatiana se abre tras su ruptura amorosa

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Tatiana, recientemente apareció a través de un enlace virtual, en De Primera Mano, para hablar acerca de su reciente ruptura amorosa con Alejandro Cervantes, con quien llevó un noviazgo de más de una década.

La verdad no lo iba a hacer público, pero así fue, cada quien tomó su rumbo, me quedó con las cosas bonitas, todo lo bueno que quedó, fueron casi 12 años juntos", contó la famosa.

'La Reyna de los niños', comentó que de momento no se encuentra demasiado interesada en rehacer su vida en el ambito del romance, pues considera que hasta ahora ella tiene otras prioridades en las que enfocarse.

Tengo un tatuaje que nos hicimos juntos hace tiempo, era de un rompecabezas de un corazón, donde yo tenía una pieza y él la otra que me completaba, ahora siento que no me hace falta ni una pieza, la pieza que faltaba era yo", dijo Tatiana.