Productora de 'Hoy' explota contra Kaffie por exhibirla con 'kilos de más': "Esa foto la odio"

View this post on Instagram

LA REPRENDIERON, u00a1Y FUERTE! u2022 u2022 u2022 [ Toda la informaciou0301n en la liga colocada en mi perfil ]. u2022 u2022 u2022 #ElHeraldoDeMeu0301xico #SinLisonja #Televisa #Hoy #Guerreros2020