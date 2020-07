"Show barato": Destrozan a productora de 'Hoy' en Instagram y la tachan de "cirquera"

Ciudad de México.- La famosa productora, Magda Rodríguez, sigue causando polémica en las redes sociales debido a su reality Guerreros 2020 pues de nueva cuenta se le está acusando de favorecer al equipo 'Cobras'.

Esta mañana la también productora del programa Hoy utilizó su cuenta de Instagram para aclarar una polémica que ocurrió durante la emisión de la noche de ayer martes.

Quiero que sepan que hemos revisado el vídeo donde supuestamente Said dice 'cajones'. Después de analizarlo y verlo repetidas veces, hemos llegado a la conclusión que Said no dice “cajones” sino 'calzones'", señaló la 'Reina del rating'.