Sola y sin trabajo: Yadhira Carrillo revela que Collado padece trágica enfermedad en la cárcel

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo reveló que su esposo Juan Collado se encuentra delicado de salud, situación que la tiene muy preocupada debido a que no puede visitarlo todos los días en la cárcel donde se encuentra desde hace más de un año.

Ha estado malito ahorita, está malito, por ahí trae un cuadro parece ser de gota, en eso estamos, vamos a ver sí sí es o no es, pero bueno, le estoy cambiando la alimentación, de darle cosas más nutritivas todavía, quitarle carne, quitarle más la carne roja y darle verduras, jugos verdes; le estoy cambiando la dieta a partir de hoy".

Durante su encuentro con la prensa a la salida del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz también manifestó su descontento debido a que las visitas fueron reducidas por la pandemia de Covid-19.

Todas las visitas se me hacen pocas la verdad, de cuatro visitas ahora solo son dos por el Covid, entonces aprovechar lo más posible el tiempo para estar aquí y traer lo que él necesita y acompañarlo siempre".

Además de esta mala noticia, Carrillo confesó que su boutique continúa cerrada, e incluso tuvo que despedir a sus empleados, pues no tiene una fecha exacta en que pueda reactivar su negocio de ropa infantil.

No estamos abriendo ahorita porque mi mamá es una persona vulnerable, Juan es un paciente vulnerable… entonces me parece muy riesgoso estar yendo y contagiarme y no poder venir a verle o (contagiar) a mi mamá", detalló.