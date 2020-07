"Tengo algunas complicaciones": Michelle Galván sobre su ‘riesgosa’ recuperación posparto

Miami, Florida.- Michelle Galván, recientemente sorprendió a todo el mundo, luego de anunciar que se había convertido en madre, luego de haber dado a luz a su adorada bebé, Megan.

Sin embargo, la conductora del noticiero en Univisión, Primer Impacto, señaló que aun se encuentra un tanto adolorida desde aquel suceso, pues señaló que ha presentado algunas complicaciones en su recuperación.

Lee también: Adiós Televisa: Exconductora de 'Cuéntamelo YA!' los traiciona y estrena programa en TV Azteca

A través de sus historias de Instagram, la famosa compartió un poco acerca de lo que se encuentra viviendo hoy en día, señalando, que ahora debe aprender a ser paciente, debido a que la sanación no es tan pronta como ella quisiera.

Sí he tenido algunas complicaciones en mi recuperación que no ha sido tan pronta como yo me imaginaba", explicó.