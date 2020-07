"Una sandía en la panza": Actriz de Televisa da detalles sobre la recta final de su embarazo

View this post on Instagram

Cuando no entiendes en queu0301 momento sucediou0301 esto, entre la pandemia y la incomodidad para dormir bien ud83eudddfu200du2640ufe0f no entiendes como puedes sentirte tan hermosa con una sandiu0301a en la panza ud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f y es que estau0301s tan llena de amor ud83eudd70ud83eudd30ud83cudffdcontando los du00edas para conocer a mi bebu00e9ud83eudd70 Gracias por ser mi fotu00f3grafo @leonperazapro ud83dude0dte amo.