Vadhir Derbez es criticado por no guardar distancia con fans en video de TikTok

Ciudad de México.- Vadhir Derbez dividió opiniones en redes sociales luego de publicar un video de TikTok en el que aparece saludando a varios fans reunidos a las afueras de una residencia, desde la cual varios influencers han estado realizando publicaciones en la popular plataforma durante los últimos días

El joven actor aparece en la grabación observando a la multitud desde el interior del lugar, para después acercarse a ellos brevemente y posar para fotos.

Lee también: Adiós Televisa: Exconductora de 'Cuéntamelo YA!' los traiciona y estrena programa en TV Azteca

En el clip Vadhir advirtió a sus seguidores que deben extremar precauciones, y explicó que había decidido salir a saludar porque se debe a sus fans.

Lee también: Televisa y 'Hoy' toman drástica medida y exhiben penoso fracaso de 'VLA' en TV Azteca

Asimismo, el actor reiteró en la descripción de la publicación que todos deben cuidarse.

¡Los amo! Pero ya en serio cuídense y seamos responsables. No es juego y los quiero sanos. ¡Gracias por el amor!", escribió.

Pese a la exhortación de Vadhir, algunos internautas criticaron que saliera y se acercara a los fans, considerando que se estaba exponiendo y que debía en su lugar promover el distanciamiento social entre sus seguidores.

Lee también: Marcelia, hija de Joan Sebastian, hace suspirar hasta a Maribel Guardia

Algunos de los comentarios que recibió fueron:

Yo creo que no deberían ir y tener contacto, de verdad deben cuidarse todos, fans también".

Hubieras aprovechado para decirles que por lo menos usen cubrebocas, la mayoría no traía".

No es hate, me encantas, pero ¿por qué no hacer otra cosa para evitar el contacto? ¿Qué tal firma de autógrafos a cada uno o una foto autografiada?".