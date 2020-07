"Ya tengo mi lista de canciones": Paquita la del Barrio promete resurgir con nuevo disco

Ciudad de México.- La cantante, Paquita la del Barrio, ha tenido que mantenerse en un perfil bajo durante la actual contingencia por Covid-19, pues teme llegar a contraer la enfermedad.

No obstante, tal parece que el tiempo en confinamiento le ha hecho bien, pues en su reciente entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando, la cantante confesó que ha aprovechado el tiempo para dedicarse a ella misma y sus nuevas canciones.

Tengo un material muy bueno para mi próximo disco, que espero grabarlo, trae unas canciones chidas, chidas", dijo Paquita.

La famosa comentó que su nuevo material abordará algunos temas fuertes, como Problema arreglado, que trata de una madre que no deja ser a su hija, también mencionó, Te voy a matar un pollo. Fuera de estos títulos, Paquita no señaló fecha de estreno alguna, pues aún no ha logrado producirlos.

Con información de: Ventaneando