"Yo no me vacunaría": Lorena Herrera estaría de acuerdo con Paty Navidad sobre Covid-19

Ciudad de México.- Lorena Herrera externó su apoyo a su colega Patricia Navidad luego de que la actriz sigue manifestándose en contra del Covid-19, además reveló que ella se negará a ponerse la vacuna contra esta enfermedad.

Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría, está constatado que muchas de las vacunas tienen unas… ya sé que mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque ahora dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio, ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría", expresó durante su encuentro con diversos medios de comunicación.