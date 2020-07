¡Adiós Televisa! TV Azteca hace 'sucia jugada' a conductor tras despido de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- El conductor Adrián Cué fue informado de su repentino despido de Enamorándonos hace poco más de un mes y ahora han salido a la luz más detalles de su situación actual tras ser despedido de TV Azteca.

Según TVNotas, al conductor no se le ha liberado la carta de retiro, lo que significaría que no puede tener ningún trabajo en otra empresa a pesar de que él ya no siga al aire.

Tras cuatro años al frente del programa en el Ajusco, el cual conducía junto a Carmen Muñoz (quien ahora está en Al Extremo) Adrián fue dejado en la calle por la empresa y fue reemplazado por Penélope Menchaca, quien quedó como titular.

Desde ese momento, el presentador no habría podido tener oportunidad en un nuevo proyecto y ha tenido dificultad en encontrar trabajo presuntamente por culpa de TV Azteca.

Según difundió el citado medio, Adrián le habría pedido trabajo a Magda Rodríguez en Televisa, de quien se hizo amigo antes de que se fuera a la empresa de San Ángel, cuando era productora de Enamorándonos. Magda lo apoyaría ofreciéndole la conducción digital de Guerreros 2020, lo que eventualmente no se concretó, supuestamente por este motivo.

El medio sostiene que la empresa no le libera la carta de retiro, pese a que no cuenta con un programa al aire, un sueldo o un contrato de exclusividad, por lo que afirma que el conductor ya buscaría la manera de que ejecutivos de la televisora la autoricen o si no estaría "dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias".

De no tener este documento, el exconductor de Azteca tendrá que esperar a que finalice para poder conseguir trabajo en otra televisora, o de lo contrario, arreglar los conflictos con el canal y hacer un nuevo proyecto allí.

Cabe declarar que todo permanece en calidad de rumor, pues el conductor no ha confirmado la información. Lo último que se sabe sobre la vida laboral de Adrián Cué es que permanece enfocado en su música, dando conciertos en línea.

Fuente: TVNotas