Américo Garza confiesa que recibió amenazas de Chapoy y 'Ventaneando': "Me iban a atacar"

Ciudad de México.- Una vez más la polémica persigue a Américo Garza debido a sus últimas declaraciones pues confesó que recibió amenazas de parte de Pati Chapoy y Ventaneando por haberse negado a darles una entrevista.

Aunque la líder de espectáculos en TV Azteca había asegurado que ella rechazó entrevistar a Américo y a su esposa, Karla Panini, ahora el exesposo de Karla Luna afirmó que ellos rechazaron a Chapoy.

No, yo nunca la busqué, es mentira. Hubo una persona, un intermediario que me dijo que querían entrevistarme pero decidimos que fuera Gustavo Adolfo, porque vimos que fue la única persona que no se fue con el chisme", confesó en entrevista con SNSerio.

El esposo de Panini confesó que decidieron darle la entrevista a Gustavo Adolfo Infante, para Imagen Televisión, debido al trato que les dio el periodista.

Como fue la única persona que no se fue en la tendencia en que todo iba, por eso decidimos que fuera él, es mentira que nosotros la buscamos y ella nos rechazó, no es cierto", añadió.

Américo explicó que una persona intermediaria lo buscó para exigirle una entrevista por llamada telefónica en vivo con el programa Ventaneando y lo amenazaron porque él se resistió.

Cuando iba a salir la entrevista con Gustavo, me habla esta persona intermediaria y me dice que les dé una llamada en vivo para contrarrestar lo del otro programa, que si no la daba, me iban a atacar, que iban a decir que yo quiero vender entrevistas cosa que niego", afirmó el empresario.