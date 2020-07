Ángela Aguilar estremece Instagram al exhibir su figura en ajustado 'outfit'

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante, Ángela Aguilar, ha hecho babear a todos al exhibir lo perfecto de su impresionante figura en un ajustado 'outfit' deportivo, que no deja mucho a la imaginación, haciendo estremecer a sus millones de seguidores en Instagram.

Aguilar se ha lucido en un ajustado legging negro, que ha resaltado su generosa retaguardia, y una blusa que moldeaba a la perfección su esbelta cintura, que dejaba al descubierto su abdomen.

Hermosura de mujer", "Me fascinas", "Niña preciosa", "Me encanta verte", "Nunca me canso de verte preciosa", "Deleite de mujer", fueron algunos de los comentarios.