Bárbara de Regil y la razón por la que hará fiesta a su hija meses después de su cumple

View this post on Instagram

Hoy CUMPLE Au00d1OS Mi Corazon ,16 Au00f1os ! ud83eudd7a (aquu00ed TB yo tenia 22 au00f1os y ella 6au00f1os) Siempre fui una mamu00e1 su00faper empalagosa ud83eudd24 Mar El amor que te tengo es INQUEBRANTABLE... Es incondicional y para toda mi vida ... Pienso en ti como en Nadie ... Eres el AMOR de mi VIDA u2665ufe0f amo tu olor , tu piel , tu sonrisa , tu voz , amo como bailas , Amo tu gran corazu00f3n y sabes algo ? te admiro muchu00edsimo ! Tu00fa capacidad de aprender ud83dude4fud83cudffbud83eudd7aDe pedir perdu00f3n , de liberar lo que te afecta ud83dude4fud83cudffbud83dudc93u2665ufe0f WOW ud83dude0d TE AMO SOY TU FAN .... mi Neni...... CELEBRu00d3 TU Vu00cdDA , TU CUMPLEAu00d1OS ud83cudf81 ERES MI MEJOR REGALO MI NENI .... 24 de marzo Un du00eda que nunca voy a olvidar