Con foto en la que amamanta a sus dos hijos, Karla Souza honra la fortaleza de las mamás

Happy Friday?! ud83dude05 Itu0026#39;s been a bit of a wild ride since baby Luka decided he was ready to be earthbound. This pic was taken the day after I gave birth. Iu0026#39;m laughing from both the joy and the excruciating pain of childbirth and postpartum. Bringing this little human into the world has been THE most difficult and painful thing my body has had to go through, but it has also made me feel like a freakinu0026#39; warrior... ALL women are warriors! Now here I am, double nursing (not something I was planning on doing), to the sounds of beautiful diaper music ud83dudca9... being a mom requires next-level strength and endurance, so thank you to all the people who have helped carry me through this process! And to all the momu0026#39;s out there, know that I see you and honor you! #StrongLikeAMother Feliz viernes!? ud83dude05 Mi vida a sido una locura deliciosa desde que Luka decidiu00f3 que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al du00eda siguiente de que naciu00f3. Me estoy riendo de felicidad y tambiu00e9n del dolor insoportable de dar luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo mu00e1s difu00edcil y doloroso que mi cuerpo ha vivido pero tambiu00e9n me ha hecho sentirme como una guerrerau2026 TODAS las mujeres somos guerreras! Asu00ed que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebu00e9s (algo que no estaba planeando pero asu00ed es esto vrd?!) al sonido maravilloso de los pau00f1ales suciosud83dudca9u2026 ser mamu00e1 requiere muchu00edsimo asu00ed que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamu00e1s, quiero que sepan que las veo y las honro. #FuerteComoMama