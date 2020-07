Duelo en Televisa: Brenda Zambrano humilla a 'El Potro' al juego de altura: "Ten valor"

Ciudad de México.- La guapa y querida Brenda Zambrano ha mostrado que ser una Cobra le ha dado mayor valor, pues señaló que se atrevería al 'Reto a las Alturas', venciendo su miedo a las alturas, incluso estaba tan segura de lograrlo que reto a 'El Potro', que también ha expresado su pavor.

Zambrano y Luis han expresado muy abiertamente que sufren de acrofobia, un miedo exagerado a las alturas, por lo que la nueva dinámica en la que están en una plataforma a más de 50 metros de altura dijeron que no participarían jamás.

Pero a la hora de la verdad, Brenda saco todo su valor y dijo que se animaba a hacerlo solo si era contra 'El Potro', retandolo directamente, a lo que el se negó rotundamente sin pena a qué le dijeran de cosas.

Nadie puede obligarte a hacer nada que tú no quieras y no acepto el reto, no me importa nada, no lo voy a hacer", rechazó el reto de manera rotunda y sin lugar a réplicas.