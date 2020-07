¿Estaba ebria? Jaime Garza revela impactante secreto sobre el accidente de la hija de Silvia Pinal

Ciudad de México.- El reconocido actor, Jaime Garza, en 1982 era pareja de Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal que falleció en un accidente de auto, del cual se dicen ocurrió pues iba ebria, aunque él a 38 años de este terrible hecho ha revelado un impactante secreto.

Tras casi cuatro décadas de la muerte de la joven de tan solo 19 años, Garza habló por primera vez de la condición en la que estaba Viridiana antes de subir al coche y salir de la fiesta que ofreció el elenco de su obra de teatro, Tartufo, el 25 de octubre de 1982.

Esa noche hicimos una reunión en un departamentito porque era una pausa de temporada de Viridiana de una obra de teatro que estaba haciendo ella (Tartufo). Había invitados de ella, de la obra. De repente Viridiana me dice: 'Oye, córrelos, quiero que se vayan, quiero estar sola'. Y le digo: ‘Viri, pero ¿cómo les voy a decir si tú los invitaste, son parte de tu compañía, de tus amistades?'", reveló el actor.

Jaime señaló que no comprendía que le sucedía, pero ella al ver que no se acababa la fiesta y los ánimos no daban señales de que se fueran a ir pronto, ella salió corriendo de ahí y subió al auto para marcharse a su casa.

Sin embargo, durante una curva la joven derrapó debido a la lluvia que se desató esa noche y cayó por un pequeño acantilado perdiendo la vida. Algunos aseguran que ella salió llorando del lugar en muy mal estado, pero Garza asegura que no había tomado y que no estaba bajo los efectos del alcohol.

En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido: 'Se acaba de matar Viridiana', fue terrible, no encuentras la explicación, la justificación, dijeras tú iba mal, tomada, no, nada, iba normal", afirmó Jaime.

Finalmente, aseguró que él no sentía ningún remordimiento pues nunca la notó mal, ellos no discutieron por nada, por lo que aunque le duela su muerte y no haber sabido que fue lo que la hizo huir, él no se siente culpable de nada.

No porque no hay de dónde implicarme culpa. Me quedó una sensación de por qué ella quiso deshacer la reunión, o sea, qué fue lo que sintió o qué la empujó a decidir de repente a querer eso, no entiendo la razón, porque no fue ni pleito, no fue nada", concluyó.

Fuente: Quien