Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este viernes 3 de julio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este viernes 3 de julio de 2020.

Aries

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Aprenda a defenderse de quienes le envidian laboralmente. Dese un respiro y descanse un poco más.

Tauro

Va a vivir el amor intensamente. Se presentan gastos relacionados con la casa. Posibilidades de que le asciendan. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

Géminis

Disfrute con las nuevas amistades. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Precaución con los comentarios que hace en el trabajo. Si tiene problemas de insomnio, quizá la lectura le ayude.

Cáncer

Si no tiene pareja procure salir y conocer gente. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

Leo

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Su piel necesita cuidados.

Virgo

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. El ambiente laboral es relajado y encontrará gran apoyo. Su salud está bien, pero anda un poco despistado.

Libra

Diferencias de edad hacen que la relación sea más complicada. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Llega la estabilidad al terreno laboral, disfrútela. Su cuerpo necesita más mimos.

Escorpio

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

Sagitario

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Venza esa manía de enamorarse de lo que está rebajado. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Capricornio

No hacen falta tácticas con la persona amada. Su economía prospera gracias a su intuición. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Se avecinan desarreglos en el aparato digestivo.

Acuario

La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Sin contratiempos laborales. Haga caso al médico y cuídese más.

Piscis

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Organice sus finanzas para obtener rentabilidad. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No retrase más su visita al dentista.