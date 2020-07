Excompetidor de 'Exatlón' reaparece en TV para famoso programa ¿de Televisa?

View this post on Instagram

#Tokio2021 la mejor decisiu00f3n. Hoy nos despertamos con una difu00edcil noticia para todos los deportistas, el aplazamiento de los Juegos Olu00edmpicos, que aunque ya lo veu00edamos venir por la presiu00f3n de las distintas federaciones deportivas de varios pau00edses, no deja de ser algo impactante. Por primera vez en la historia se pospone esta justa por un motivo que no sea guerra; hoy la pandemia del coronavirus nos tiene en jaque a nivel mundial, hoy no tenemos que luchar por conseguir una medalla, tenemos que luchar por seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para mantenernos a salvo y mantener a salvo a los demu00e1s. Hoy despuu00e9s de au00f1os de preparaciu00f3n y con las metas y objetivos establecidos tenemos que replantearnos todo; pero saben quu00e9, lo vamos a lograr, porque el Espu00edritu Olu00edmpico va mucho mu00e1s allu00e1 de ir a los Juegos Olu00edmpicos o de ganar una medalla, el Espu00edritu Olu00edmpico es una filosofu00eda que enaltece los valores de igualdad, justicia, imparcialidad y respeto a todas las personas sin distinciu00f3n. Siempre hemos escuchado la frase de u201cel deporte es saludu201d pues hoy llego el momento de entender que u201csin salud no hay deporteu201d. u00c1nimo a todos mis compau00f1eros deportistas de todo el mundo, pongamos nuestro granito de arena dando el mensaje correcto en nuestras comunidades y nos vemos en el pru00f3ximo au00f1o para demostrarle al mundo que si se pudo.