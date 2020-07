Fernanda Castillo: Tras hartarse del desprecio de Televisa, sufre duro fracaso en Telemundo

Ciudad de México.- La actriz sonorense Fernanda Castillo al parecer estaría pasándola mal luego del estreno de su telenovela Enemigo Íntimo, la cual debutó en Telemundo con un muy bajo rating.

Según datos que difundió el youtuber Alejandro Zúñiga, su novela en Telemundo fracasó en su estreno hace apenas dos semanas.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Tras hablar de Chapoy, Carmen Muñoz recibe duro golpe de Televisa

El youtuber relató que en los siguientes días la audiencia fluctuó mucho y el días después del estreno terminó bajando a 815 mil espectadores, lo que considera muy malos números en la producción estelarizada por Fernanda Castillo.

La segunda parte de esta novela podría haber tenido algo que ver, pues el youtuber aseguró que las segundas partes casi nunca son buenas, a menos que hubiera sido un éxito seguro como la que también protagonizó Fernanda en esa televisora, El Señor de los Cielos.

Podría interesarte: Yanet García se pone sus leggings más ajustados y luce tremendo cuerpazo: "Te caes de buena"

La actriz de 38 años, quien se acaba de comprometer con su pareja Erik Hayser, estudió en el CEA llegó a Televisa en el 2000 con pequeños papeles en telenovelas. Años después, se fue un tiempo de México y en 2010 regresó para participar en la novela Teresa.

En 2011 estuvo en Como dice el dicho y luego concluyó su contrato con Televisa participando en la telenovela Amor bravío. En 2013 se fue a trabajar a la cadena de habla hispana estadounidense Telemundo, donde se consagró al darle vida a 'Mónica Robles' en El Señor de los Cielos.

En una entrevista, al hablar de este papel, la actriz mandó una fuerte indirecta a Televisa, al declarar que estaba harta de ser relegada por otras actrices que "ni siquiera estudiaban" pero las elegían por "tener una cara más bonita o un cuerpo perfecto", por lo que se fue a Telemundo.

Lee también: Tras fracasar en TV Azteca, exacadémico vive olvidado y canta en bares para sobrevivir

Me había cansado. Ya llevaba más de 10 años trabajando y hacía muchos personajes, pero nunca pasaba de ser la mejor amiga o hermana de la protagonista. Decía: 'De aquí no voy a pasar'. No podía ni ser la antagónica porque no era esta belleza escultural y voluptuosa".