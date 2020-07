Gabriel Soto confiesa que sí desea un hijo con Irina Baeva: "Quiero uno más"

Ciudad de México.- La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue fortaleciéndose con el paso de los años, y después de toda la polémica que generó la confirmación de su noviazgo, cada vez son más frecuentes las preguntas con respecto a la consolidación de su romance y sobre su deseo de tener hijos.

Aunque la pareja ha descartado un enlace matrimonial en este momento, la posibilidad de procrear un hijo juntos no está del todo tan lejana, y así lo reafirmó el actor mexicano en la entrevista que concedió durante el programa titulado El Break de las 7.

Mientras la conductora Alejandra Espinoza le hacía saber a Soto el interés de la gente sobre su deseo de tener un hijo con la actriz rusa, el artista dijo con una gran sonrisa:

Te podría interesar: Tras fracasar en TV Azteca, exacadémico vive olvidado y canta en bares para sobrevivir

Si se llegase a dar la situación, me echaría uno más, ya más de uno no", confesó con toda honestidad Gabriel.

Acto seguido, Gabriel explicó por qué ha tomado esta decisión.

Ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda, que son las princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas y bueno, si la vida a lo mejor me pone enfrente para tener uno más, a lo mejor me lo echo", aseguró Gabriel.