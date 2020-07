Hermana de Karla Luna asegura que su ex fue contactado por Américo para afectar a su familia

View this post on Instagram

Que rico !!! Estas caricias son las mejores, es Dios en ellos apapachu00e1ndome, cuidu00e1ndome y llenu00e1ndome de energu00eda y amor u2764ufe0f y la confirmaciu00f3n de que aunque pasen los au00f1os siempre seguiru00e9 siendo su niu00f1a u263aufe0fu2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83dudcabu2728ud83cudf08