Luis 'El Potro' dejaría en vergüenza a su tía Consuelo Duval por 'palanca' en Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz y comediante, Consuelo Duval, podría estar pasando una de las peores vergüenzas de su vida, luego de ayudar a su sobrino, Luis 'El Potro' Caballero a ingresar al programa, Guerreros 2020, en Televisa.

Luis fue conocido en la televisión por su participación en el reality, Acapulco Shore, donde montaba enormes fiestas y provocaba grandes escándalos al pasarse de copas, pues la mayoría de las veces acababa en los golpes.

Tras el anunció del nuevo show de concurso, este joven buscó rápidamente de las influencias de su tía, Consuelo Duval para hacerse con un lugar dentro del programa, dicha 'palanca' con la productora, Magda Rodríguez habría permitido su ingreso, solo que, bajo ciertas condiciones, como la de no beber alcohol y cumplir con los retos que se le pidan.

Sin embargo, tantas fiestas le habrían cobrado factura, pues según los espectadores, está fuera de forma y no da para más e incluso fue humillado por Brenda Zambrano, una concursante que le pidió un reto de altura, cosa a la que 'El Potro' se negó rotundamente por miedo a caer.

Ahora, todo parece indicar que el joven no está dando el ancho y no cumple con las expectativas, cosa que dejaría a Consuelo en ridículo, pues ella metió las manos al fuego por su sobrino y no le respondió como esperaba.

Con información de: Chacaleo