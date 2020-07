Lupillo Rivera recuerda su torrido romance con Belinda: "Nunca la olvidaré"

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, durante una entrevista con De Primera Mano en la que aclaró el video de su concierto virtual en el que se asegura está ebrio, recordó el torrido romance que vivió con Belinda, asegurando que nunca la olvidara.

Lupillo señaló que el video fue editado y así se subió a redes sociales, pero que él tenía el original y en ese se podía comprobar que no estaba bajo los efectos del alcohol.

“Ese día no andábamos pasados de copas, la neta. Editaron el video, de la manera en que lo quisieron editar y lo subimos a las redes de esa manera, pero si lo subo entero pues se ve que estamos vacilando. Pero tampoco me queda decir que no andaba ebrio porque siempre ando cantando y pisteando", aseguró Rivera.