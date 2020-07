María Chacón roba suspiros al exhibirse con una diminuta pijama desde la cocina

View this post on Instagram

Wake up and smell the tea.ud83cudf75u2600ufe0fAlgo que estau0301 cuarentena me ha regalado, es tener mau0301s tiempo para consentir mi cuerpo y mi mente. Y una de las cosas que mau0301s me apapachan la pancita y la cabeza, es hacerme mi teu0301 o infusiones todas las manu0303anas. Tiene muchos beneficios tomar tecito en ayunas ademau0301s de que ayuda a combatir la ansiedad y el estreu0301s. Tecito con endulzante de Fruta Del Monje de @splendalatam es todo lo que necesito para una manu0303ana feliz de domingo.u263aufe0f #SplendaFrutaDelMonge #esnaturalqueloquieras #ad