Michelle Vieth derrite a fans al posar frente al espejo y lucir su increíble figura de "muñeca"

Mi Sonrisa... Haciendo lo que amo... Recordando a mi gran maestro @hectorsuarezoficial @pelongomis quienes me introdujeron a este mundo maravilloso de la comedia ud83cudfadfueron tan generosos que lograron naciera en mi este amor por un geu0301nero tan demandante y tan complicado .... @ederbez @laloespanaoficial @borrenava @_lachupitos @adrianuribe @albertanoficial @omarchaparro @arathdelatorre @raquelgarzatv @rosaconchaoficial @elmacacoficial @rbigorra @israeljaitovichoficial mau0301s todos los que me faltan....Amigos y maestros.... como los admiro, como los respeto y como agradezco su generosidad con su ejemplo , todo lo que me han compartido y todo lo que me han ensenu0303ado lo llevo en un lugar muy especial en mi corazou0301n ... Estoy completamente agradecida con todos ustedes u2728ud83dude4fud83cudffbu2728.... Estau0301, mi sonrisa es una mau0301s de las que logran plasmar en sus diferentes audiencias u201cHacer reiu0301ru201d no es fau0301cil .. u201cla Comediau201d no es fau0301cil... es un Don, un Arte y un Privilegio, pero sobretodo un Gran Amor... Gracias, Gracias, Gracias... u2728ud83dude4fud83cudffbu2728