¿No la querían? Así reaccionaron Vadhir y José Eduardo Derbez al saber de Aitana

Ciudad de México.- Los famosos hermanos actores, Vadhir y José Eduardo Derbez, le han confesado a su madrastra, Alessandra Rosaldo, cual fue su reacción al enterarse que su ella y su padre, Eugenio Derbez, recibirían a Aitana.

Durante la segunda parte de la videollamada de los Derbez, los hermanos se abrieron a Alessandra sobre la llegada de la pequeña de cinco años, siendo Vadhir quien tardó más en procesarlo.

Cuando me dieron la noticia (del embarazo) me dio gusto pero era más como un shock de no entender, sabes. Cómo decir, lo comprendo con palabras, pero realmente entender que voy a tener una hermanita, que realmente va a tener otro hijo, era como de ok. Me tardé en procesarlo", contó Vadhir.

Aunque para el joven de 29 años fue complicado pues nunca convivió con niños pequeños, una vez que pasó tiempo con su hermanita se hizo más "niñero" y siente que la familia se unió aún más.

Gracias a Aitana la familia se empezó a unir mucho más... que estuviéramos todos más presentes, entonces fue algo muy lindo, y bueno ya a la fecha, hoy ya que la he tratado mucho más, que puedo jugar con ella, que nos amamos, la adoro, no me imagino que no esté", confesó el actor.

En cuanto a José Eduardo, él no tuvo mucho que decir pues al ya haber tenido hermanos menores por parte de su madre, Victoria Ruffo, que no le costó aceptar la noticia ni adaptarse a la pequeña, aunque bromeó sobre el uso del DIU de ella y su hermana, Aislinn Derbez, pues un par de años después tuvo a Kailani.

Éramos puros adultos... tenía de este lado a niños chiquitos y cuando venía de este lado era como de ‘ok, me desafano de niños chiquitos y vamos a la parte adulta', entonces de repente acá empezaron a crecer y acá otra vez me pusieron un niño. No estoy entendiendo. Y cuando Aitana comenzó a crecer, va Kailani. Pero fue bonito, la sensación fue bonita", bromeó José Eduardo.

Finalmente ambos entre chistes señalaron que aunque les gustaría ser padres, la situación mundial actual no la ven como muy optima, ante lo que Alessandra les aseguró que serían grandes padres, aunque José Eduardo sería uno muy "preocupón".

Fuente: Infobae