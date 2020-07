Nueva información de la infidelidad de Américo con Panini es revelada por hermana de Luna

View this post on Instagram

#Repost @rubenluna19 (@get_repost) u30fbu30fbu30fb Festejaste el cumpleau00f1os de mi hermana Estephany, festejaste el cumple de mi hermana Victoria festejaste mi cumpleau00f1os festejaste el cumple de mi hermana Sara festejamos tu cumpleau00f1os me queda claro que mi madre si espero a la muerte de pie y que luchaste hasta el u00faltimo suspiro como todo una guerrera, sin una pizca de miedo plantu00e1ndote al igual que a cualquier otra adversidad en un pasado, eso es digno de admirarse para cualquiera, esas agallas que muchas personas carecen. en lo personal antes al pensar solo en la muerte me provocaba escalofru00edos pero al ver tu manera de enfrentarla y al darme cuenta que despuu00e9s de la muerte hay vida eterna y el reencuentro contigo madre espero cumplir con mi propu00f3sito en esta tierra pronto. Mientras tanto seru00e9 tu reflejo llevaru00e9 tu esencia y tu legado conmigo para instruir a mis hermanas, familia y allegados, con el amor y la felicidad que siempre te caracterizo. Todas las mau00f1anas un du00eda mas un du00eda menos hay que vivir cada momento como si fuera el u00faltimo por quu00e9 no sabemos si sobreviviremos y en este mundo todos tenemos a un ser querido que amamos idolatramos que tenemos como escudo asu00ed que cuando terminen de leer esto vayan abrazarlo y darle un beso, aprovechen cada momento cada segundo por que la vida es una parodia llena de ironu00eda por algo las funerarias estu00e1n abierta las 24 horas del du00eda. u201cNo se muere quien se va solo se muere quien se olvidau201d Pronto voy acompau00f1arle mientras tanto voy a cumplir con la misiu00f3n que tengo aquu00ed, te amo madre, hasta luego. Muchas gracias por tanto amor hacia mi madre por sus palabras de aliento y acompau00f1arme en mi dolor les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga a todos Recuerden a mi Madre como la mujer chingona que fue por quu00e9 como ellas pocas en el mundo y le doy gracias a dios por compartirme a uno de sus mu00e1s bellos u00e1ngeles en vida ahora nos cuidaru00e1 desde el cielo. Si mi madre alguna vez llego a tocar su corazu00f3n con sus palabras de aliento o llego a cambiar tu estado de u00e1nimo con su comedia, hoy nos hace llorar con su partida pero estu00e9n seguros de que ella estu00e1 descansando en paz en los brazos de nuestro padre y desde ahu00ed nos cuidaru00e1 a todos.