¿Pleito en Televisa? 'El Potro' y ex de Frida Sofía se debaten el amor de Ferka

Ciudad de México.- Tal parece que en Guerreros 2020 hay un triángulo amoroso nuevo, pues la noche del jueves 2 de julio 'El Potro' dejo entre ver que se encuentra detrás del amor de Ferka, la participante de Leones que se dice que tiene un romance con Christian Estrada, el ex de Frida Sofía.

La noche del jueves 2 de julio se vieron las opiniones de los participantes del show de Televisa respecto al supuesto amorío entre los dos integrantes de Leones, señalando que sí se veían muy acaramelados.

Sin embargo, Luis 'El Potro' Caballero al momento de opinar aseguró que Ferka solo estaba jugando con Estrada ya que no era hombre para algo serio y que cuando ella se animará a entrar a una relación con un hombre de verdad, ahí estaba él pues ella se lo merecía.

No, no, Christian no es para una relación, Ferka necesita un hombre de verdad, un caballero, alguien que la respeta, no como el payaso de Christian que juegan con el corazón de todas", afirmó seguro.