Poncho de Nigris comparte un mensaje muy 'regio' para sus fans: "Que te valga ma..."

Nuevo León, México.- El empresario Poncho de Nigris compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje motivacional muy al estilo regio, donde incita a sus seguidores a luchar por sus sueños.

Ya no es sorpresa que Poncho de Nigris genere polémica, pero en esta ocasión lo hizo por una buena causa. En la publicación que compartió a través de Instagram, el conductor envió un mensaje a todos su seguidores expresando su forma de sentir y pensar de una forma muy claridosa.

Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres, y por lo que creen que eres, por lo qué dices y por lo que no dices, por lo qué haces y por lo que no haces. Pero sobre todas las cosas ... QUE TE VALGA MA... LO QUE DIGAN DE TI. Sigue luchando por tu sueño que la vida pasa rápido y el tiempo no regresa", publicó el actor.