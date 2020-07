Sin trabajo y en silla de ruedas, actriz de Televisa lucha contra enfermedad: "Ya no quiero vivir"

Ciudad de México.- Tras más de 30 años en Televisa, la actriz Rosita Pelayo tuvo que retirarse de las novelas a causa de la dura enfermedad contra la que lucha hace décadas, artritis reumatoide degenerativa.

La dura enfermedad le provocó lesiones en las vértebras y la dejó sin poder caminar y sin mover las manos. Esto fue devastador para ella, pues asegura que su vida siempre ha estado en el escenario.

Lee también: Desde Televisa, Paola Rojas hace pedazos a 'Zague' y manda 'recadito' a TV Azteca

Me doy por terminada en mi trabajo. La razón es esta. Se acabó la Pelayo que andaba en teatros y tele. Tienes que aceptar que vives en una cama porque no puedes caminar y no puedes mover las manos. Eso me dolió mucho (...) Llego a pensar que se está acabando mi vida", confesó en una entrevista para Intrusos en 2019.