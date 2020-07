Televisa 'castiga' a Marco Antonio Regil por traición con TV Azteca ¡y lo dejan en la calle!

View this post on Instagram

u201cTodos tenemos suenu0303os, pero no todos estau0301s dispuestos a pagar el precio para alcanzar sus suenu0303osu201d. Palabras de Donu0303a Irma que viven siempre en mi corazou0301n, pues tooodo tiene un precio y en este caso no se trata de u201catinarleu201d o de u201csuerteu201d, como lo promoviu0301a en esta foto de 1997 con nuestras queridas Diana, Peony, Roxy y Cinthya. Ese fue un suenu0303o que me costou0301 12 anu0303os de trabajo muy duro y que por falta de educaciou0301n emocional me mandou0301 al hospital en varias ocasiones, sino de conocerte MUY bien para que seas realista y decidas por queu0301 suenu0303os estas realmente dispuest@ a pagar el precio, porque nada es gratis y hasta para la loteriu0301a o un concurso hay que comprar boleto o levantarte temprano para ir a un casting y despueu0301s jugar bien. u00bfYa te conoces bien? u00bfHas descubierto si tu mente se comporta como tu aliada o te sabotea? u00a1Comparte aquiu0301 abajo! Y si no has tomado la masterclass gratuita u00a1u00a1hazlo hoy!! La liga para inscribirte esta en el menuu0301 de mi bio aquiu0301 en Insta ud83dude03ud83dudc9cud83dude4fud83cudffd Y si ya la tomaste, comparte u00bfqueu0301 aprendiste? ud83eudd17ud83dudc95 . . . #precio #crecimientopersonal #marcoantonioregil #cambiatuhistoria #cambiatuvida