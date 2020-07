Vadhir mandaría 'recadito' a Victoria Ruffo por alejarlo de José Eduardo: "Nunca lo veía"

Ciudad de México.- El público enloqueció y rápidamente aseguró que Vadhir Derbez le lanzó un ‘recadito’ lleno de “reproches” a la famosa actriz, Victoria Ruffo, por haberlo separado de su hermano menor, José Eduardo Derbez, pues aunque querían verse no lo dejaban y no pasaban tiempo juntos.

En la reciente videollamada que Alessandra Rosaldo compartió en su canal de YouTube, se señaló que los dos hijos de Eugenio Derbez nunca se habían peleado, algo que no era normal, a lo que Vadhir aclaró que se debía a que no fue porque no tuvieran sus diferencias sino porque nunca se veían.

Nunca nos peleamos pero no porque no quisiéramos, era porque no nos veíamos y cuando lo hacíamos era muy poco tiempo así que éramos muy políticos y mejor lo disfrutábamos", explicó Vadhir.

Como se sabe la separación entre Derbez y Ruffo fue hace más de dos décadas y fue muy polémica, tanto que hasta el día de hoy acapara titulares, entre señalamientos de una boda falsa o que ella no dejaba que su hijo conviviera con su padre por rencor y hacerlo sufrir.

Es por ello que cuando el mayor de los dos expresó que nunca hubo peleas, aunque sí bullying, porque no querían desperdiciar su poco tiempo juntos con cosas tan pequeñas, que los fans se lanzaron a asegurar que le estaba lanzando una indirecta muy directa a Victoria, reclamando que los separara por tanto tiempo.

A partir del minuto 9:02.

Fuente: YouTube @alessandrarosaldo