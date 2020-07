¡Ya es papá! Galán de 'Acapulco Shore' presenta a su hijo en Instagram

View this post on Instagram

Cuando nos dijeron que u00edbamos a estar 40 du00edas encerrados, nos preocupamos en especial por el embarazo. Es difu00edcil balancear el momento mu00e1s feliz de tu vida con el no poder salir de casa. Triana y yo creemos que la mejor manera de ser optimistas es, moviu00e9ndonos. Armamos unas rutinas de ejercicio buenu00edsimas para hacer en casa yyyy las compartimos con nuestros amigos y con ustedes para que se pongan a entrenar y no se descuiden o apachurren ud83dudcaaud83cudffb ustedes que haru00e1n para contagiar el optimismo???? ud83eudd81Los Leooooo @ColgateLATAM #SigueSonriendo