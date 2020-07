¿Arrepentida? Regina Orozco se retracta por sus comentarios hacia Bad Bunny

Ciudad de México.- Anteriormente, las cantantes, Susana Zabaleta y Regina Orozco, dieron mucho de que hablar, luego de que ambas promocionaran su próximo show virtual. En la promoción de dicho evento, salió a relucir el tema de Bad Bunny por su nominación a compositor del año.

En la conferencia de prensa, Regina había declarado que le gustaban algunas canciones del reggaetonero, pues señaló que era de su agrado. No obstante, en esta ocasión se mostró arrepentida y declaró haberse equivocado, en una videollamada con Zabaleta.

Yo me confundí, no sabía que Bad Bunny era ese horror, yo pensé que era otro reggaetonero que hace otra cosa de fusión que ni me acuerdo y cuando digo que, si escucho a Bad Bunny, perdón, la verdad no puedo", admitió la artista.